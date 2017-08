Artistja 10 vjeçare po etiketon Britaninë me pula (Video)

Ndryshe nga artistë të tjerë grafikë të ngarkuar politikisht, Binty Bint është e njohur për pulat e saj në dukje të lumtura që dekorojnë dyert e garazheve, shtëpitë dhe parqet e lojërave në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar

Binty Bint filloi të eksperimentonte me grafiti kur ajo ishte në shkollën e mesme dhe që atëherë ka krijuar një karrierë të stilit të veçantë.

Ajo ka një asitstente të veçantë, ajo është bija e saj vetëm dhjetë vjeçare e quajtur Lola.

Ajo thotë se i pëlqen të jetë anonim ngaqë ajo punë nuk i përket asaj por vetë artit.

Bint gjithashtu shprehet se, së bashku me vajzën e saj nuk dëshirojnë të ilustrojnë muret me shkronja, ato dëshirojnë të jetë diçka që mund ta lexojnë fëmijët.

Për të parë punën e tyre, shikoni videon e mëposhtme.