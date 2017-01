Artisti nga Ukraina vjedh këngën ‘Asnjo si ti’ nga NRG Band (Video)

Edhe një nga këngët shqipe përpunohet dhe publikohet në një gjuhë tjetër.

Është kënga shumë e pëlqyer e grupit NRGB Band, ‘Asnjo si ti’ ajo që këtë herë është marrë nga një artist ukrainas, shkruan lajmi.net.

Artisti me emrin Elton Ibragimov ka publikuar dje këngën me titull ‘OHA’, ndërsa mund të vërehet se është identike me atë të grupit nga Kosova./Lajmi.net/