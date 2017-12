Art nga burgu më famëkeq

Koleksioni i pikturave të realizuara në kampin famëkeq të Guantanamos është quajtur "Odë detit".

Këto piktura pasqyrojnë oqeanin e ndodhur pran tyre, por që ata nuk e shohin.

Burgu i Guantanamos është i rrethuar me mure të larta e me tela gjembor, por ata vetëm mund të ndëgjojnë zhurmën e dallgëve të oqeanit, përveç një rasti në vitin 2014, kur afrimi i një uragani detyroi rojet të hiqnit barrierat për 4 ditë.

Me këtë rast të burgosurit shfrytëzuan rastin dhe pikturuan dallgët e oqeanit.

Ka me qindra piktura, skulptura e punime të tjera me dorë, që askush nuk i kishte parë përpara. Shumë njerëz ndajnë bindjen se, veprat e të dënuarve të Guantanamos nuk duhen ekspozuar në publik, sidomos familjarët e viktimave të 11 shtatorit, por kuratorja që kujdeset për to, Erin Thomson mendon se duhen treguar, pavarësisht bindjes që mund të ketë gjithsecili mbi fajësinë e autorëve.

Punimet janë ekspozuar në kolegjin “John Jay” të drejtësisë penale të Manhattan, kur siç shpjegon Thompson, studiohet terrorizmi dhe burgosja, nëse ajo është e drejtë apo e gabuar. /Lajmi.net/