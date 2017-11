Arsyeja shokuese që po e lë Jonidën pa bërë dashuri

Këtë javë e ftuar në emisionin “Thumb” të Aulona Mustës dhe Fatma Haxhialiut ka qenë moderatorja e Digitalb, Jonida Vokshi.

Bukuroshja e ekranit ka rrëfyer të rejat e fundit nga jeta e saj profesionale dhe personale gjithashtu.

Moderatoret e kanë pyetur Jonidën se si ia del ajo të menaxhojë kohën me kaq shumë angazhime si pedagoge, moderatore e aktore në teatër, ku e gjen kohën për të ngrënë, për të fjetur e për të bërë dashuri.

Jonida ka treguar se këto janë tre gjëra shumë të rëndësishme. Edhe pse është shumë e përkushtuar me punën, marrëdhëniet me gjumin i ka shumë të mira, shkruan Blitz.al

“Zgjohem herët, në orën 12:00. Sa për ushqimin mundohem të konsumoj gjëra që dhe i marr me vete në çantë. Ndërsa tjetra… Nuk bëj dot dashuri se jetoj me prindërit. Edhe ai jeton me prindërit.”,- ka rrëfyer moderatorja.

Dashur-padashur Jonida sapo zbuloi se jo vetëm që është në një lidhje, por partneri i saj jeton me dy prindërit e tij.