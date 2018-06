Arrij qëllimin tuaj për 7 ditë

Me siguri që keni dëgjuar për Ligjin e Tërheqjes dhe si funksionon ai. Më poshtë do të gjeni një listë me gjërat që duhen bërë për 7 ditë në mënyrë që të arrini qëllimet e juaja.

Dita e parë: Zgjidheni se çfarë doni të arrini.