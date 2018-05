Arrihet marrëveshja: Lichsteiner në Premierligë me parametra zero

34-vjeçari kërkon të largohet nga Juve, pasi që nuk ka minutazhë.

Stephan Lichtsteiner do të transferohet te Arsenali.

Lajmi vjen nga gazetari i njohur italian, Gianluca Di Marzio, përcjellë “Lajmi.net”.

Ai do të kalojë te Arsenali me parametra zero, pasi që në verë i skadon kontrata. /Lajmi.net/