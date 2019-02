Arrestohet personi që shpërndau materiale me përmbajtje abuzuese seksuale me fëmijë

Policia e Kosovës e ka arrestuar një person, nën dyshimet që ka kryer krime kibernetike.

Policia njoftoi se i dyshuari ka shkarkuar dhe shpërndarë materiale elektronike me përmbajtje abuzuese seksuale me fëmijë.

“Sektori për Hetime të Krimeve Kibernetike ka zbatuar një urdhër–kontroll të lëshuar nga gjykata, lidhur me një rast ku dyshohet se personi i dyshuar mashkull K/Shqiptar, ka shkarkuar dhe shpërndarë materiale elektronike me përmbajtje abuzuese seksuale me fëmijë”, njoftoi Policia e Kosova.

Gjatë kontrollit në cilësinë e provave janë sekuestruar: dy shtëpiza kompjuterike dhe dy USB.

Nuk raportohet për të arrestuar, ndërsa rasti është hapur për “krime kibernetike”. /Lajmi.net/