Arrestohet një i dyshuar për vrasje në Sharban të Prishtinës

Polica e Kosovës ka arrestuar një person si dyshuar për vrasjen e një personi në fshatin Sharban të Prishtinës, të ndodhur më 26.10.2017.

Sipas njoftimit të policisë në shtëpinë e të dyshuarit është gjetur dhe konfiskuar një armë zjarri dhe 22 fishekë.

“Në lidhje me rastin raportohet se me 31.10.2017 është arrestuar i dyshuari mashkull K/Shqiptar dhe gjatë kontrollit në shtëpinë e tij, është gjetur dhe konfiskuar një AK/47 me 22 fishekë”, thuhet në njoftim.

Me urdhër të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje./Lajmi.net/