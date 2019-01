Arrestohet 28 vjeçari, tentoi të përdhunojë një vajzë të re

Një vajzë e re, është tentuar që të përdhunohet nga ana e një djali, i cili i ka bërë pritë në rrugë.

Si i dyshuar për ngjarjen, gjatë kësaj të mërkure, u bë arrestimi i A.B., 28 vjeç, banues në Elbasan.

Prangosja e tij u bë pasi dyshohet se ka tentuar të kryej marrëdhënie seksuale më dhunë, me një shtetase.

Ishte e dëmtuara ajo që bëri denoncim në polici, duke çuar, në arrestimin e 28-vjeçarit.

Lidhur me këtë ngjarje hetimet janë në vijim, ndërkohë që materialet iu referuan Prokurorisë së Elbasanit, për veprën penale “Marrëdhënie seksuale me dhunë me të rritura e mbetur në tentativë”.