Arrestohen tre persona, konfiskohen armë dhe municion

Sektori i hetimeve, në kuadër të Drejtorisë Rajonale në Mitrovicë, mbi bazën e dyshimeve të arsyeshme për ‘posedim dhe armëmbajtje pa leje’, sot me datën 26 janar 2017, në orët e mëngjesit ka ndërmarrë një operacion policor me urdhëresë të Gjykatës Themelore të Mitrovicës, me ç’rast janë realizuar bastisje në pesë lokacione të ndryshme, kryesisht në zonën e Vushtrrisë.

Nga ky urdhërkontroll janë gjetur dhe janë konfiskuar armë dhe municion, përfshirë 4 armë të gjata, 160 fishekë, një shufër metalike si dhe janë arrestuar tre persona të dyshuar: I. Sh. lindur më 1950 m/sh/k, Sh. Sh lindur më 1983 m m/sh, Xh. A lindur më 1975 m/sh/k

Në realizimin e urdhërkontrolleve policore njësia e hetimeve rajonale është mbështetur edhe nga Njësia për Reagim të Shpejtë në kuadër të Drejtorisë Rajonale në Mitrovicë.

Ndaj tyre është iniciuar procedurë për vepër penale, neni 372 ‘importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve apo materieve plasëse’ dhe ‘armëmbajtje pa leje’. /Lajmi.net