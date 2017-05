Arrestohen katër persona për marrje me prostitucion

Policia e Kosovës, konkretisht Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore (DHTQNJ), Njësia për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore (NJHTQNJ) në Gjakovë, në kuadër të veprimeve operativo-hetimore, me qëllim të parandalimit të krimit dhe luftimit të të gjitha aktivitete kriminale, me datën 3 maj ka realizuar operacion policor në rajonin e Gjakovës, me ç’rast ka bërë arrestimin e katër personave të dyshuar për kryerje të veprave penale.

Personat e arrestuar në këtë rast janë: N. A, lindur me 1976, A. D, lindur me 1997, T. P, lindur me 1974 dhe A. Th, lindur me 1979.

Personat e arrestuar nga Policia e Kosovës dyshohet të kenë kryer veprat penale ‘mundësim ose detyrim në prostitucion’ neni 241 dhe ‘marrje me prostitucion’ 03/L142 neni 7.

Gjatë arrestimit si provë materiale janë sekuestruar: 1 telefon Iphone 4 , 1 telefon Nokia model RM-1133. 550 euro para të gatshme

Me vendim të prokurorit kujdestar tre të dyshuarit e parë do të mbahen në ndalim policor për 48 orë derisa i dyshuari i katërt është liruar në procedurë të rregullt./Lajmi.net/