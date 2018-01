Mjeku 68 vjeçarë, Moshe Harel, që ka lindur në Turqi, por me kombësi Israelite, dyshohet për trafikim të organeve në Kosovë, ndërsa që ka më shumë se 7 vite që është në kërkim nga autoritetet e sigurisë.

Ndryshe, aktakuza për këtë rast ishte ngritur me 10 Qershor 2011, nga prokurori i EULEX-it, Jonathan Ratel, i cili kirurgun turk, Yusuf Ercin Sonmez, e ngarkonte me akuza për trafikimin me njerëz, krimin e organizuar dhe ushtrim të paligjshëm të veprimtarisë mjekësore, ndërsa izraelitin Moshe Harel për trafikim të njerëzve dhe krim të organizuar. Rastin e arrestimit e ka konfirmuar edhe Policia e Kosovës, përmes zëdhënësit të saj Bakim Kelani.

“Policia e Kosovës posedon informacione se në bazë të një urdhërarresti ndërkombëtar, ditë më parë në Qipro është arrestuar personi i dyshuar (M.H.), i cili ka qenë në kërkim nga viti 2010”, ka thënë Kelani për Reuters.

Ai ka bërë të ditur se lidhur me ekstradimin e tij do të merren autoritetet të tjera kompetente, mirëpo ende nuk dihet nëse i njëjti do të ekstradohet në Kosovë apo Rusi, pasi që po ashtu është në kërkim edhe nga ky shtet.