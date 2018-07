Argjentina Ramosaj ka një befasi për fansat?!

Argjentina Ramosaj këtë verë është tejet aktive dhe e angazhuar.

Për pak muaj ajo ka sjell këngë dhe hite që u priten tejet mirë nga publiku shqiptar e posaqërisht nga fansat e këngëtares, shkruan lajmi net.

Ndërkaq tani në pyetjen e fansave se a do bëjë bashkëpunim dhe me kë vjen kësaj radhe, ajo tha të mbetet surprizë por që së shpejti vjen me diçka të bukur.

Para një jave Ramosaj solli këngën e re me Dj Geek “Sekreti”, e që tani presim se me kë vjen në bashkëpunim..

Nga ana tjetër, përpos karrierës së bujshme profesionale ajo gëzon edhe një familje mjaft të shëndoshë./Lajmi.net/