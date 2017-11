Ardit Gjebrea zbulon mashtruesin që kërkonte para në emër të emisionit

Sot "E diela shqiptare" nisi ndryshe.

Në rubrikën ka një mesazh për ty një grua, para se të jepte mesazhin e saj për babain, rrëfeu një ngjarje jo të këndshme, shkruan Xing.al

Zonja Bujana tregoi për publiku se ajo kishte komunikuar me dikë, i cili i fliste asaj në emër të stafit të “E diela shqiptare”. Ajo i kishte treguar atij historinë e saj duke i kërkuar të jetë pjesë e emisionit.

Por, diçka e çuditshme ka ndodhur me të. Ndërkohë që flisnin për emisionin, djali i kishte kërkuar asaj para për rastin e një vajze të sëmurë, gjithmonë në emër të stafit.

Zonja e cila banon në Londër, kishte pranuar t’ia dërgonte këtë shumë parash. Profili me emrin Eltion Gjoka nuk ishte mjaftuar me kaq, por kishte kërkuar sërish para dhe kësaj radhe një shumë të majme prej 2000 eurosh.

Menjëherë zonja kishte dyshuar dhe i kërkonte atij vazhdimisht të takohej me Arditin, por justifikimet e tij nuk kishin fund.

Ardit Gjebrea konfirmoi se ky profil ishte i rremë dhe bashkë me zyrën e krimit kibernetik kanë zbuluar personin në fjalë, quhet Ramadan Metushi.

Bujana priste sot në studio babanë, por u çudit shumë kur përball saj erdhi pikërisht personi që e kishte mashtruar.

Me kokën ulur djali nga Fieri rrëfeu: “Kisha një faqe në Facebook me shumë miq dhe e ktheva në faqen e “Ka një mesazh për ty”. Pas disa kohësh shkruajti zonja që donte të ftonte babanë e saj dhe unë ia ktheva mbas disa muajsh që do të ndihmojmë. Hiqesha sikur punoja në këtë emision dhe kështu veprova. E di që gabova.”

Gjebrea e pyeti më tej kurioz se nga e kishte gjetur gjithë atë informacion mbi emisionin dhe Ramadani u shpreh se ishte ndjekës i rregullt i kësaj rubrike.

Zonja Bujana tregoi më tej se i kishte kërkuar djalit t’i tregonte të vërtetën para se të ndërmerrte këto hapa, por ai akoma insistonte se ishte pjesë e stafit.

Ramadani i penduar kërkoi ndjesë për të gjithë mashtrimin. Vetë Arditi dhe Bujana pranuan faljen e tij por ai do të vazhdojë procedurat me organet përkatëse për të marrë dënimin e merituar.