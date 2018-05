Ardit Gjebrea me fjalë zemre në urimin për 85 vjetorin e Nexhmije Pagarushës

Gëzuar ditëlindjen Çika jeme! Në fakt ti je Çika e të gjithëve, je Bylbyli i Kosovës, Diva e vërtetë, The real Queen! Por ty të pëlqen thjesht #NexhmijePagarusha dhe në fakt kush të njeh shpirtin, e di se sa e mira je! Fat që jetoj kohën tënde!

A post shared by ardit gjebrea (@arditgjebrea) on May 7, 2018 at 2:31am PDT