Arabia Saudite e mposht Egjiptin në minutën e fundit të ndeshjes

Kombëtarja e Arabisë Saudite e ka befasuar Egjiptin duke e mposhtur 2:1 në Kupën e Botës.

Arabia Saudite me një gol të shënuar në minutën e 95’, ka siguruar pikët e para në Kupën e Botës përballë Egjiptit të Mohamed Salah.

Ishte Salah që në minutën e 22’ e kaloi në epërsi Egjiptin.

Në fund të pjesës së parë, Arabia Saudite barazoi në 1:1, me anë të Al Faraj, që shënoi nga penalltia.

Fitoren ndaj Egjiptit, Arabia Saudite e arriti në minutën e 95’, kur shënoi Al Dawsari.

Me këtë fitore, Arabia Saudite renditet në vendin e tretë me tri pikë, ndërsa Egjipti e përmbyll aventurën në Kupën e Botës me 0 pikë./Lajmi.net/