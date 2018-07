Apple Watch – Seria 4: Data e lëshimit dhe çmimet

Apple pritet të sjellë një nga përmirësimet më të mëdha në linjën e saj të "Apple Watch" këtë vjeshtë me një seri të re që kanë të njëjtën madhësi fizike, por pritet të vijnë me shfaqje më të mëdha, performancë më të shpejtë dhe sensorë më të saktë.

Por çfarë do të jetë çmimi i këtyre orave të reja?

Ndërkohë që ende nuk ka informata zyrtare rreth çmimeve, ne e njohim mirë Apple për të bërë disa supozime për mënyren se si do të merret me çmimet. Vitin e kaluar për shembull kur lansoi serinë 3, kompania hoqi serinë 2, filloi të shiste serinë 3 me çmime të ngjashme me serinë 2 dhe pastaj la orën seria 1 si opsioni më i volitshëm që njerëzit mund të blinin, transmeton Lajmi.net

Këtë vit, e njëjta gjë mund të ndodhë: Apple mund të bjerë në Serinë 3, të fillojë shitjen e serisë 4 me çmime të ngjashme dhe të ofrojë modelin e serisë 2 si opsionin më të lirë.

Duke hedhur një vështrim prapa, risia më e madhe që Apple solli me Apple Watch Series 3 duhet të jetë modeli celular që mund të funksionojë pavarësisht nga iPhone juaj dhe që ishin më të shpejtë sesa më parë.

Me këtë seri të re 4 që ka një ekran më të madh, performancë më të shpejtë dhe sensorë më të saktë, këtu është ajo që ne presim në lidhje me çmimet.

Të gjitha këto çmime janë për modelin bazë të sportit të aluminit, ndërsa versioni i çelikut mund të fillojë nga 600 dollarë dhe versioni qeramik mund të shitet me çmime prej 1,300 dollarë.

Data e lëshimit:

Një nga analistët më të informuar të Apple, Ming-Chi Kuo, raporton se orët e reja do të zbulohen në shtator dhe nisja mund të pasojë në vetëm disa javë./Lajmi.net/