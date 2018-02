Apple së shpejti do të sjellë AirPods dhe AirPower të reja

Apple do të lëshojë disa produkte të reja rreth AirPod-it gjatë gjashtë muajve të ardhshëm.

Modele të reja AirPod që i përgjigjen “Hej Siri” janë në program këtë vit. Sipas njoftimeve, këto mund të shfaqen tashmë në muajt e ardhshëm. Më parë duhej të prekësh kufje për të aktivizuar Siri, transmeton lajmi.net.

Stacioni i tarifimit pa tel për AirPods pritet të arrijë shpejt në treg. Për modelet që keni blerë tashmë, ju duhet të blini ato përsëri, por më të shtrenjta.

Për AirPods të ri me integrimin Hey Siri, stacioni i ngarkimit duhet të integrohet tashmë në çmimin e blerjes. Sistemi i tarifimit pa tel do të quhet AirPower dhe natyrisht do të jetë gjithashtu në dispozicion për produktet e tjera të Apple.

Në të vërtetë, ajo duhet të kishte qenë në dispozicion shumë kohë më parë. Vonesa bazohet në një raport nga Engadget për mungesën e përputhshmërisë me Apple Watch. /Lajmi.net/