Apple pa sukses në një prej tregjeve kryesore në botë

Apple po përpiqet të shesë iPhone në Indi, tregu i tretë më i madh i telefonave në botë dhe ka humbur disa drejtues të rëndësishëm të shitjeve në vend.

Sipas Bloomberg, shefi i shitjeve dhe shpërndarjes kombëtare të Apple, kreu i kanaleve të saj komerciale dhe biznesit të mesëm, dhe kreu i shitjeve të bartësve të telekomit për në Indi janë larguar nga kompania. Kompania njoftohet se po ristrukturon operacionet e saj të shitjes në Indi, në një përpjekje për të rritur pjesën e saj të tregut përtej shifrave të vetme.

Bloomberg përmendi burime të cilët thanë se shefi i operacioneve indiane Michel Coulomb kishte qenë i ngadalshëm në zhvillimin e marrëdhënieve kryesore të biznesit me operatorët në Indi. Kulombi mori punën në fund të vitit të kaluar.

Hulumtimet nga Counterpoint tregojnë se Apple nuk renditet as në listën e pesë krijuesve të telefonave në Indi.

Prodhuesit aziatikë sundojnë. Samsung kryeson rrugën me 26% të tregut, përpara prodhuesve kinezë Xiaomi, Oppo, Vivo dhe Huawei. Të pesë prodhuesit e telefonave kanë një suitë shumë më të madhe se Apple, duke filluar nga pajisjet e shtrenjta në telefonat e nivelit të ulët të hyrjes për ata që lidhen me internetin mobil për herë të parë.

Me një popullsi prej më shumë se 1 miliard njerëzve, India është një treg i rëndësishëm që Apple duhet ta pushtoj. Shefi Ekzekutiv Tim Cook bëri vizitën e tij të parë në vend në maj të vitit 2016 dhe, dy vjet më vonë, pranoi pjesën e tregut “jashtëzakonisht të ulët” të kompanisë së tij.