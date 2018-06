Apeli vërteton aktgjykimin që rrëzoi aktakuzën me vetëm një provë që solli reagimin e Prokurorit të Shtetit dhe të KGJK-së

Gjykata e Apelit e ka vërtetuar aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, me të cilin kishte rrëzuar aktakuzën me vetëm një provë ndaj Abit Kastratit, i akuzuar për veprën penale të përvetësimit në detyrë.

Prokuroria Themelore në Prishtinë kishte konsideruar se gjykata e shkallës së parë ka bërë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe shkelje të ligjit penal, duke kërkuar që Apeli, të akuzuarin Kastrati, ta shpall fajtor dhe ta dënojë sipas ligjit.

Sipas aktgjykimit të Gjykatës së Apelit, pretendimi i Prokurorisë Themelore në Prishtinë, për shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale është i pabazuar pasi në ankesë nuk është përcaktuar konkretisht se cila dispozitë është shkelur.

“Në mungesë të një arsyetimi të mirëfilltë të kësaj baze ankimore kjo Gjykatë e shqyrtoj aktgjykimin e kundërshtuar në këtë drejtim detyrimisht gjeti se i njëjti nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale të përmendura në ankesë dhe as që ka shkelje të tjera që kjo gjykatë i vëren sipas detyrës zyrtare”, thuhet në një pjesë të vendimit të Gjykatës së Apelit.

Sa i përket vërtetimit të gabuar apo jo të plotë të gjendjes faktike, sipas Gjykatës së Apelit, në shkresat e lëndës nuk është vërtetuar se Kastrati ka qenë person zyrtar i NTSH “Uratës”, por ishte pronar i firmës së tij private “Arjoni Com”.

Po ashtu shkalla e dytë ka konstatuar se nuk është provuar me asnjë provë se Kastrati ka përvetësuar ekskavatorin e NTSH “Uratës” dhe po ashtu se asaj i është shkaktuar dëm prej 32.000 euro.

“Në fakt në këtë çështje penale e vetmja provë në bazë të së cilës është ngritur aktakuza është procesverbali me nr 106, datë 08.06.2007 ku komisioni ka konstatuar se më këtë datë është dorëzuar bageri i cili ka qenë te punëtori ynë dhe është konstatuar gjendja e tij teknike me rastin e dorëzimit por nga ky procesverbal nuk vërtetohet asnjë element i veprës penale për të cilin ngarkohet i akuzuari”, thuhet në aktgjykimin e Apelit.

Shkala e dytë në fund ka konstatuar se ankesa e prokurorisë nuk ka theksuar asnjë provë që e vë në dyshim konstatimin e shkallës së parë por vetëm është pretenduar se është dashur të merret konstatim tjetër.

Gjykata Themelore në Prishtinë më 23 shkurt të këtij viti kishte marrë aktgjykim me të cilin kishte rrëzuar ndaj Abit Kastratit.

Sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë, Abit Kastrati, gjatë fillimit të vitit 2007 si ish-punëtor i NTSH “Urata” në Prishtinë, në ndërkohë si menaxher i firmës NTP “Ajroni Com” në Prishtinë, e ka marr lokalin e NTSH “Urata” në shfrytëzim, lokal i cili gjendet afër hekurudhës në Prishtinë, në oborrin e së cilit gjendej një ekskavator, të cilin sipas prokurorisë, Kastrati e ka përvetësuar pa marrëveshje me NTSH “Urata”, duke e marr dhe duke e shfrytëzuar për nevoja të veta në firmën e tij.

Sipas kryetarit të trupit gjykues, gjykatësit Hamdi Ibrahimi, aktgjykimi lirues ishte marrë pasi nuk ishte provuar se i akuzuari ka përvetësuar ekskavatorin e NTSH “Urata” e as që më këtë veprim të këtë shkaktuar dëm prej 32 mijë euro.

Ibrahimi, kishte deklaruar se organi i ndjekjes ka qëndruar mbi 10 vjet në këtë lëndë me vetëm një provë që nuk ka provuar elemente të veprës penale.

Kundër vendimit të shkallës së parë Prokuroria Themelore në Prishtinë, kishte ushtruar ankesë në instancën e dytë gjyqësor por Gjykata e Apelit me aktgjykimin e 22 majit 2018 ka refuzuar ankesën e prokurorisë duke e vërtetuar vendimin e shkallës së parë.

Ndryshe dyshimi ndaj Kastratit kishe filluar me anë të një kallëzimi penal të vitit 2007 por që prokurorisë iu deshën 7 vite për të nxjerr aktvendim për fillimin e hetimeve, konkretisht më 23 prill 2014, e aktakuza ishte ngritur më 27 qershor 2016, apo 9 vite pas kallëzimit penal.

Prokuroria kishte pretenduar se dëmi që i është shkaktuar NTSH “Urata” kishte kapur vlerën prej 32.000 eurosh.

“Me asnjë provë nuk vërtetohet se i akuzuari ka kryer veprën penale. Akuzohet se ka shkaktu dëm 32.000.00 euro, e më asnjë provë nuk është vërtetur se ka bërë dëm 1.000 apo 30.000 euro, Ka qenë rast interesant që prokuroria ka mbet pranë aktit akuzues me vetëm një provë, me të cilin nuk është manifestuar asnjë element i veprës penale. Rast eklatant i ndjekjes penale që ndiqet penalisht një person me asnjë provë, ky rast nuk duhet të ndodhë në të ardhmen’’, kishte deklaruar gjykatësi Ibrahimi me rastin e shpalljes së aktgjykimit.

Ndryshe, një ditë para se të shpallej aktgjykimi kishte filluar dhe përfunduar shqyrtimi gjyqësor pasi brenda më pak se dy orësh ishte dhënë fjala hyrëse e palëve, ishte dëgjuar i akuzuari dhe ishte dhënë fjala përfundimtare, ngase prokurorja Dulina Hamiti nuk kishte propozuar asnjë dëshmitarë ose ekspert për ta mbështetur aktakuzën që synonte që i akuzuari ka shkaktuar 32 mijë euro dëm.

Prokurorja Hamiti si provë të vetme kishte një procesverbal të dorëzim-pranimit të ekskavatorit nga i akuzuari të zyrtarët e NTSH “Uratës”.

“Prokuroria i propozon gjykatës që ta administroi si provë procesverbalin e datës 8 qershor 2007 i NTSH “Urata”, i përpiluar nga Komisioni, me rastin e marrjes së Ekskavatorit, me këtë provë vërtetohet Ekskavatori më 8 qershor 2007 është gjetur te i pandehuri në Obiliq dhe i dëmtuar dhe është kthyer te NTSH “Urata”, ishte propozimi i prokurores.

Ndryshe, pas shpalljes së aktgjykimit, Prokuroria Themelore në Prishtinë, më 26 shkurt 2018, përmes një njoftimi për media, kishte reaguar për arsyetimin e gjyqtarit Ibrahimi, pas vendimit që Kastrati të lirohet nga aktakuza.

“Sipas kësaj prokurorie, kjo aktakuzë ka qenë e mbështetur në prova dhe dëshmi të mjaftueshme, sipas tyre kjo argumentohet edhe me aktvendimin e Gjykatës së Apelit, PN nr.895/17 të datës 06.11.2017, kur e ka refuzuar si të pabazë ankesën e mbrojtësit të të akuzuarit Abit Kastrati, pasi që në atë aktvendim ndër të tjera është cekur se ka prova të mjaftueshme që vërtetojnë dyshimin e bazuar mirë se është kryer vepra penale me të cilën ngarkohet i akuzuari”, thuhej në njoftimin e Prokurorit të Shtetit.

Në këtë sqarim të prokurorisë, thuhej se ky institucion ende nuk e ka pranuar aktgjykimin lirues nga Gjykata Themelore në Prishtinë, dhe sapo ta pranojë atë, kjo prokurori ka thënë se do ta shfrytëzoj të drejtën ligjore për ushtrimin e mjetit juridik të ankesës.

“Andaj, Prokuroria Themelore në Prishtinë, sqaron opinionin lidhur me deklaratat e gjyqtarit të Gjykatës Themelore të Prishtinës, Hamdi Ibrahimi, i cili të premten, e ka liruar nga akuza për “përvetësim gjatë ushtrimit të detyrës”, të akuzuarin Abit Kastrati. Gjykatësi Ibrahimi, me rastin e shpalljes së aktgjykimit ka deklaruar se “me asnjë provë nuk vërtetohet se i akuzuari ka kryer veprën penale. Akuzohet se ka shkaktua dëm 32.000.00 euro, e më asnjë provë nuk është vërtetur se ka bërë dëm 1.000 apo 30.000 euro’’. Po ashtu, sipas Ibrahimit, organi i ndjekjes ka qëndruar mbi 10 vjet në këtë lëndë me vetëm një provë që nuk ka provuar elemente të veprës penale, ndërsa ka shtuar se ka menduar se gjatë shqyrtimit gjyqësor prokuroria do të propozoi ndonjë ekspertizë apo provë tjetër”, thuhej në reagimin e Prokurorisë Themelore në Prishtinë.

Por, pas këtij sqarimi të Prokurorisë, kishte reaguar gjykatësi Hamdi Ibrahimi, i cili kishte qenë kryetar i trupit gjykues, në rastin e gjykimit në fjalë.

Ibrahimi për “Betimi për Drejtësi”, kishte deklaruar se së pari ky sqarim i Prokurorisë, nuk është komunikatë nga Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit, sepse sipas tij, sqarimi nuk është përcjell me ndonjë deklarim të Kryeprokurorit të Shtetit.

“Sinqerisht e kam të vështirë të kuptoj se çka është menduar, apo se çka kërkohet të arrihet me këtë “sqarim” ?”, kishte deklaruar Ibrahimi.

“Si kryetar i trupit gjykues kur shpalli aktgjykimin me të cilin i akuzuari apo të akuzuarit shpallen fajtorë, lirohen nga akuza apo akuza refuzohet, në të njëjtën kohë pra pas shpalljes së aktgjykimit prezantoi arsyetimin e shkurtër-veprim ky konform dispozitave të Kodit të Procedurës Penale. Nëse aktgjykimi është dënues prezentohen, arsyet përse gjykata konsideron se janë fajtorë, nëse aktgjykimi është lirues prezentohen arsyet përse gjykata konsideron se sipas provave të prezentuara në shqyrtimin gjyqësor nuk është arrit që të vërtetohet se i akuzuari apo të akuzuarit kanë kryer veprën penale, ndërsa nëse aktgjykimi është refuzues prezantohen arsyet për bazat ligjore, sipas të cilave ka pengesë për zbatimin e procedurës penale”, kishte thënë Ibrahimi.

Pretendimet e Prokurorisë Themelore të Prishtinës se Gjykata e Apelit ka konstatuar se ka prova të mjaftueshme, Ibrahimi kishte thënë se nuk dëshiron t’i komentojë, përveç sugjerimit që sipas tij, do të ishte mirë që aktvendimi i Apelit të lexohet deri në fund dhe në faqen e fundit do të gjejnë përgjigjen.

“Lidhur me këto pretendime si kryetar i trupit gjykues do të deklarohem me aktgjykim në pjesën e arsyetimi dhe e mirëpres ankesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë kundër këtij aktgjykimi”, kishte thënë në fund Ibrahimi.

Pas reagimit të Prokurorisë Themelore në Prishtinë, për këtë rast, më 1 mars 2018, ka dalur me një reagim edhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

Me anë të atij reagimi KGJK-ja, ka kërkuar nga Prokuroria Themelore në Prishtinë që me qëllim që të ruhet imazhi i sistemit gjyqësor e njëjta të përmbahet nga dhënia e opinioneve për vendimet gjyqësore.

“Kërkojmë nga Prokuroria Themelore në Prishtinë që të përmbahet nga dhënia e opinioneve/deklarimeve lidhur me rastet gjyqësore gjatë vendimmarrjes, sepse deklarimet/opinionet e tilla nuk kontribuojnë në ruajtjen e ndërtimit të imazhit të sistemit gjyqësor”, thuhej në reagimin e KGJK-së.

Po ashtu, KGJK-ja ka theksuar se vendimet e shkallës së parë nuk janë vendime përfundimtare dhe palët e pakënaqura mund ta apelojnë vendimet në shkallët më të larta.

“Gjithashtu, KGjK, ju njofton se: Vendimet e shkallës së parë, duke përfshirë edhe rastin në fjalë nuk janë përfundimtare, pra janë të apelueshme, që nënkupton që çdo palë e pakënaqur duke përfshirë edhe Prokurorinë u garantohet e drejta e ushtrimit të ankesës në bazë të Kushtetutës dhe ligjit”, thuhej në përfundim të reagimit të KGJK-së.

Sipas Kodit të Etikës dhe Sjelljes Profesionale për Prokurorë, neni 3, pika 8, përcakton se prokurori i shtetit në raport me gjyqtarin respekton pavarësinë dhe paanshmërinë e gjyqtarëve, nuk hedh dyshim mbi vendimet gjyqësore dhe as nuk pengon në ekzekutimin e tyre, me përjashtim të rasteve kur ushtrojnë të drejtat e tyre për ankesë ose thirren në ndonjë tjetër procedurë në përputhje me ligjin. Gjithashtu thuhet se prokurori nuk kritikon gjyqtarët publikisht në mënyrë të papërshtatshme.

“Betimi për Drejtësi”, në vazhdimësi ka raportuar për këtë rast.

Ndryshe, me anë të një kallëzimi penal të vitit 2007, bashkë me Kastratin, për veprën e njëjtë penale dyshoheshin edhe Shpresa Spahiu dhe Vehbi Azemi, të cilët u bën pjesë e hetimeve më 23 prill 2014, shtatë vite pasi që ishte ngritur kallëzimi penal.

Më 04 shkurt 2016, prokurorja Dulina Hamiti, pezulloi hetimet përkohësisht kundër të pandehurve Shpresa Spahiu dhe Vehbi Azemi. Në këtë vendim prokuroria thuhej se do fillonte hetimet kundër këtyre të fundit kur e pandehura Shpresa Spahiu, të ishte e arritshme për organet kompetente./betimiperdrejtesi.com