Apeli mban në fuqi dënimin me 10 vite për Skënderbeun

Komisioni i Apelit i UEFA-s ka shpallur vendimin mbi ankimin e paraqitur nga klubi futbollistik, Skënderbeu.

Komisioni i Apelit të UEFA-s ka lënë në fuqi dënimin me 10 vite përjashtim nga kompeticionet europiane të Skënderbeut dhe gjobën prej 1 milion eurosh.

Kështu njofton klubi korçar përmes një mesazhi në llogarinë zyrtare në Facebook.

“Siç ishte paralajmëruar dhe pritej, asnjë ndryshim nga vendimi pararendës nuk është bërë nga Komisioni i Apelit, pavarësisht argumenteve dhe provave të paraqitura nga pala jonë në seancën dëgjimore të datës 26 Prill 2018”.

Skënderbeu ka bërë me dije se, brenda afateve ligjore, do të paraqesë ankim në Komisioni Arbitrazh Sportiv (CAS), ku do të parashtrohen të gjitha faktet dhe provat që rrëzojnë qëndrimin paragjykues të organeve juridike të UEFA-s. Drejtësia për përfitime personale nuk është drejtësi, veçse abuzim me pozicionin dominues.

“KF Skënderbeu është i sigurt në pafajësinë e plotë të kujtdo lojtari apo zyrtari të klubit. Për këtë, të gjitha rrugët e mundshme ligjore do të ndiqen për mbrojtjen e integritetit dhe arritjeve tona historike”, shkruan më tutje në njoftimin e ekipit.