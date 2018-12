Anjeza Shahini përlot me fjalët për babain e ndjerë

Anjeza Shahini e ka bërë një postim të rrallë në Instagram, për babain e ndjerë.

Këngëtarja Anjeza Shahini nëpërmjet një postimi të fundit në llogarinë e saj në Insatagram e ka ndarë me ndjekësit dhimbjen e mos prezencës së babait të saj në ditëlindjen e tij, shkruan lajmi.net.

Duke qenë se i ati i këngëtares nuk jeton më, ky muaj festash bartë me vete një dhimbje të madhe për familjarët.

Nëse do të ishte gjallë do ta festonte ditëlindjen e pikërisht në këtë datë me rëndësi, Anjeza ka zgjedhur ta uroj nëpërmjet publikimit të një fotografie në të cilën shihen prindërit e saj.

‘’Sot babushi do festonte 65 vjetorin dhe me siguri, në këtë orë, ne do ishim mbledhur në tavolinë të gjithë, e do këndonim gjithë natën. Na mungon zëri i tij, fjala e tij e mencur, edhe kolla e tij, që e dëgjonim që kur hynte në shkallë, por nuk na mungon dashuria dhe kujdesi I babushit tonë, sepse e ndjejmë pranë në cdo hap të jetës tonë’’, ka shkruar Anjeza në Instagram./Lajmi.net/