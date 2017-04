Anita dhe Luani festojnë lirinë e Haradinajt (Foto)

Lirimit të liderit të AAK-së, Ramush Haradinaj më së shumtë ju kanë gëzuar familjarët.

Anita Haradinaj ka publikuar një fotografi me nipin e bashkëshortit, Luanin me mbishkrimin ‘Në festë bashkë me Kosovën’, shkruan lajmi.net.

Përpos familjarëve simpatizantë të shumtë të AAK-së janë duke festuar lirimin e liderit të tyre./Lajmi.net/