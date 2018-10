Anglia me befasi të mëdha në Ligën e Kombeve

Anglia ka publikuar listën për ndeshjet në Ligën e Kombeve.

‘Tre Luanët’ do të përballen me SHBA-të dhe me Kroacinë më me 15 dhe 18 nëntor, përcjell “lajmi.net”.

Gareth Southgate ka bërë disa ndryshime në listë, pasi ka ftuar tre lojtarë të rinj.

Maddres, Mount dhe Sancho, janë emrat e rinj që pritet të debutojnë me Anglinë në Ligën e Kombeve.

Më poshtë mund të shikoni listën e plotë të Anglisë për dy ndeshjet. /Lajmi.net/

