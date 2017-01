Angela Merkel i bënë thirrje BE-së të mbetet e bashkuar

Kancelaria gjermane, Anglea Merkel i bëri thirrje Bashkimit Evropian (BE) që të jenë të bashkuar për negociata rreth largimit të Britanisë nga Bashkimi Evropian (Brexit).

“Pajtohem plotësisht se nuk duhet të ndahemi”, ka thënë Angela Merkel në Luksennburg në një konferencë për shtyp.

Kancelaria gjermane tha, se të gjitha shtetet anëtare të BE-së duhet të jenë të “unifikuara” në bisedime me Britaninë.

Kryeministrja britanike, Theresa May, njoftoi pas referendumit në Britani, ku shumica votuan për Brexit, synon se në fund të marsit do të fillohet me sipas nenit të 50 të Traktatit të Lisbonës, procesi i largimit nga BE.

“Ne duam një marrëveshje të drejtë me Britaninë e Madhe, por se marrëveshja nuk duhet të jetë si disa anëtarë të BE-së”, shtoi Angela Merkel. /Lajmi.net/