Angela Martini pjesë e “Keeping up with the Kardashians” (Foto/Video)

Lajmi në botë ka bërë namin, teksa Angela Martini ‘flirtonte’ me Kourtney Kardashian… Angela Martini është një ndër modelet më të suksesshme në vend dhe ajo ka qenë pjesë e një episodi të serialit reality tv “Keeping Up with Kardashians” . Në sezonin 2 të “Kourtney and Kim take New York”, ajo kishte rolin e një vajze e cila flirton me Kourtney dhe bëhet shkak që ajo dhe partneri i saj në atë kohë, Scott Disick të “debatonin” pasi Scott ishte xheloz sepse Kourtney dhe Angela qëndronin shumë afër me njëra-tjetrën, shkruan intv.al. Për të gjithë ju që e keni humbur këtë episod mund ta shikoni në videon më poshtë: