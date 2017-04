Andi Lila vjen me një gol shumë të bukur (VIDEO)

Pas Ergys Kaçe dhe Andi Lila është bërë protagonistë sot (e diel) me golat e tyre në kampionatin grek të futbollit, i cikli ka mbyllur sezonin e rregullt duke i hapur rrugë ndeshjeve të play-off që të çojnë në Ligën e Kampioneve dhe Ligën e Evropës.

Goli i Andi Lilës nuk i shërbeu shumë PAS Janinës në barazimin 1-1 ndaj AEK të Athinës.

Skuadra e tij nuk kishte pretendime në këtë fund sezoni, ku gjendet në mesin e tabelës, ndërsa edhe kundërshtari kishte siguruar pjesëmarrjen në play-off, transmeton PanoramaSport.

Kjo me shumë mundësi ishte edhe ndeshja e fundit e Andi Lilës me skuadrën e PAS Janinës, pasi ai ka bërë të qartë se do të largohet drejt Azerbajxhanit apo Turqisë në verë.