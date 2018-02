Ancelotti zgjedh klubin e ri

‘Daily Star’ citon një burim të afërt të trajnerit italian, që në konfidencë ka deklaruar se mezi pret të rifillojë një detyrë në Premier League.

Mediat dhe tifozët e kanë shkarkuar prej kohësh, por tani janë drejtuesit e Arsenal që duhet të marrin hapin final: që pas 20 vjetësh t’i tregojnë derën francezit Arsene Wenger.

Humbja me Manchester City në finale e Kupës së Ligës ishte një sinjal që duket se paralajmëron fundin. Por duket se qëndrimi me shumë gjasa jashtë Champions League, por edhe përballja e vështirë që do të ketë në Europa League me Milanin janë indicie që të çojnë në një fund: Arsene Wenger duket ta ketë mbyllur ciklin dhe tani po mendohet për zëvëndësuesin.