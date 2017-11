Ancelotti i përgjigjet ofertës nga Italia

Carlo Ancelotti ka aktualisht të tjera projekte për karrierën e tij si trajner.

Carlo Ancelotti nuk do të jetë trajneri i ardhshëm i Italisë. Sipas disa burimeve, ish-trajneri i Bayern Munchen së fundi nuk do ta pranojë propozimin e ardhur nga krerët e Federatës Italiane të Futbollit për të pasuar Venturën. Ancelotti ka aktualisht të tjera projekte për karrierën e tij si trajner, përcjell “Top Channel”.

Të hënën, me shumë mundësi Carlo Tavecchio nuk do të mund të ofrojë përpara këshillit federal një “emër potencial”, tek i cili mendonte të materializonte rilindjen e Italisë, pas eliminimit dramatik të “Azzurrëve” nga Botërori i Rusisë, që do të zhvillohet verën e ardhshme.