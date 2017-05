Analistët zbulojnë të gjitha specifikat që mund të vijnë në iPhone 8

Dy ekipet e kompanive më të njohura analiste kane sjellur pikëpamjet e tyre rreth spekulimeve mbi atë se çfarë mund të presim në modelet iPhone të këtij viti.

Sipas JP Morgan, iPhone 8 do të ketë ekran të plotë, prej skajit në skajin tjetër, kamerën dyshe, përmirësim në teknologjinë e rezistencës ndaj ujit, altoparlantë më të fuqishëm dhe AirPod pa pagesë.

Për më shumë, firma deklaron se modelet iPhone 7S dhe iPhone 7S Plus do të kenë pjesën e pasme të mbuluar nga xhami dhe jo alumini, sikurse ndodhë zakonisht me produktet e tilla të Apple.

Në anën tjetër, CLSA pohon se Apple do të inkuadrojë sensorin Touch ID në pjesën e pasme të iPhone 8 për shkak se kompania nuk do të jetë në gjendje të përshtat atë në pjesën frontale. Për më shumë, kjo kompani poashtu parashikon instalimin e kamerës dyshe, si kamerë kryesore e produktit.

Megjithatë, edhepse firmat e tilla kanë shpesh informata nga burime të sigurta, ato nuk i kanë gjithmonë detajet e sakta.

iPhone 7S dhe 7S Plus së bashku me iPhone 8 pritet të njoftohen në shtator, edhepse pajisja e fundit mund të ketë vonesë në dërgesa.