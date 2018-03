Analistët besojnë në ratifikimin e demarkacionit të martën

Analistët besojnë se të martën do të ndodhë ratifikimi i Marrëveshjes që përcakton kufirin me Malin e Zi, për shkak se besojnë se vazhdimi i seancës duhet të ndodhë vetëm nëse i kanë numrat.

Sipas tyre liderët shtetëror nuk duhet të bëjnë kompromise në dëm të kosovës.

Arton Demhasaj konsideron se të martën përmbyllet çështja e ratifikimit të demarkacionit me Malin e Zi.

“Dhe më pas të vazhdohet me procedura tjera siç është delimitimi,” shprehet Demhasaj në emisionin FaktPlus në TribunaChannel.

Ai nuk beson se Grupi i Pavarur i Deputetëve do ta votojë demarkacionin, duke besuar se plotësimi i numrave do të bëhet me deputetë të Listës Serbe.

“Me kalimin e Donikës në AAK u zgjedh misteri se kush do ta votojë. Ndryshe Lëvizja Vetëvendosje dhe Grupi nuk do ta votojë Marrëveshjen,” thotë ai.

Por, për analistin Muhamet Kelmendi nuk duhet të bëhet kompromisi me Listën Serbe qoftë në formimin e komunave apo Asociacionin e Komunave Serbe.

“Nuk ja dëshiroj Ramushit dhe Kadriut që të bëjë kompromis në këto çështje apo siç është Trepça,” shprehet Kelmendi.

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka paralajmëruar sot së ratifikimi i Marrëveshjes që përcakton kufirin me Malin e Zi do të ndodhë ditën e martë.