Amerikanët humbin 150,000 ton ushqime çdo ditë

Amerikanët humbin gati 150,000 ton ushqime çdo ditë - ekuivalente me rreth një kile ushqimi për person - sipas një studimi të ri të botuar në revistën PLOS ONE .

Sasia e ushqimit të tretur arrin në rreth 30% të kalorive mesatare ditore që çdo qytetar amerikan konsumon, tregon studimi dhe shuma ndryshon në varësi të asaj se sa e shëndetshme është dieta juaj.

Hulumtuesit nga Departamenti amerikan i Bujqësisë (USDA), Universiteti i Vermontit dhe Universiteti i New Hampshire kanë ekzaminuar periudhën midis 2007 dhe 2014 për të hetuar ndikimin e cilësisë së dietës në mbetjet e ushqimit dhe qëndrueshmërinë mjedisore.

Ata zbuluan se ushqimi i tretur përdori rreth 30 milionë hektarë tokë çdo vit – ose 7% e të gjithë sipërfaqeve të SHBA-së – si dhe 4.2 trilionë litra ujë për ujitje, 1.8 miliardë kilogram plehërash azotike dhe 780 milionë paund pesticidesh. Përdorimi i këtyre burimeve ka një kosto të konsiderueshme në mjedis, thonë shkencëtarët.

Hulumtuesit shqyrtuan të dhënat për marrjen e ushqimit dhe cilësinë e dietës nga Indeksi i Ushqimit të Shëndetshëm 2015, përveç të dhënave për mbeturinat ushqimore. Ata përdorën simulime biofizike kompjuterike për të vlerësuar sasinë e tokës bujqësore që përdoret për të prodhuar ushqimin e humbur dhe duke parë burimet e ndryshme të të dhënave të qeverisë për të përafruar sasinë e ujit të ujitjes, pesticideve dhe plehrave që hynë në këtë proces.

Në mënyrë intriguese, studiuesit zbuluan se dietat me cilësi më të lartë, të cilat përfshijnë më shumë fruta dhe perime, ishin të lidhura me rritjen e mbeturinave ushqimore dhe përdorën më shumë ujë dhe pesticide sesa dieta me cilësi më të ulët, megjithëse shfrytëzonin më pak tokë bujqësore. /Lajmi.net/