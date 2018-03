Amerika Veriore u zbulua ndërsa vikingët kërkonin peshk

Në fund të mijëvjeçarit të parë, vikingët kaluan Atlantikun, duke kërkuar për çod gjë që mund të grabisnin dhe sigurisht edhe të ushqeheshin.

Historia më e zakonshme në lidhje me historinë e besimit katolik në peshk ishte në rritje në mesjetë. Një prift shumë i fuqishëm dyshohet se bëri një pakt me peshkatarët e cila përfundimisht ndryshoi ekonominë botërore dhe duke shkaktuar miliona katolikëve sot të hajnë peshk të premteve si pjesë e trashëgimisë fetare, thotë antropolog dhe profesor i arkeologjisë në Universitetin e Kalifornisë, Brian Fagan, autor i “Peshku i premtes: Ushqyerja me bollëk , Agjërimi dhe Zbulimi i Botës së Re “.

Kjo histori kaq shpesh është thënë se njerëzit kanë filluar të besojnë se është e vërtetë.

– Shumë u përpoqën të gjenin prova se kjo histori ishte e vërtetë në dokumentet e Vatikanit, por nuk gjetën asgjë. E vërteta e vërtetë në lidhje me pse hahet peshku të premten është shumë më interesante – thotë Fagan.

Sipas mësimit katolik, Jezusi vdiq të premten për të shpaguar mëkatet tona, kështu ushqyerja me bollëk të premteve mënyrën e festimit dhe mirënjohja për këtë sakrificë.

Edhe përpara se Krishterimi të përdorej në festat e shenjta, peshku u rrit gjithnjë e më shumë në kalendarin e medias, pasi numri i ditëve u rrit kur nuk hante mish.

“Vikingët kanë përdorur për shumë kohë peshkun. Ata e hodhën atë dhe ata e prenë dhe e prenë në shirita dhe e përdornin atë si një meze të lehtë. Disa gjurmë historike edhe të tregojë se si është e mundur që peshkatarët angleze nga Bristol për rreth 1480 kaloi Atlantikun, por askush nuk tha asgjë për të hequr qafe konkurrencën. Sipas disa burimeve, të dy Columbus dhe John Cabot kanë dëgjuar për këto ndërmarrje para se ata të kenë bërë rrugën e tyre për një aventurë në perëndim “, tha Fagan.

Edhe pse historia me priftin dhe peshku i ngrënies është vetëm një mit i së premtes, ai është më vonë i udhëhequr vetë nga kisha anglikane Henry VIII vendosi të ngrinte një ligj për të ngrënë peshk për arsye praktike.

– Henrik VIII, ai erdhi në Tron në vitin 1509 dhe pastaj ishte kryesisht peshk në meny. Në atë kohë ai ra në dashuri me Ann Boleyn, por Papa refuzoi të martohej sepse Henrik ishte tashmë i martuar. Ai vendosi t’i ndërpresë të gjitha lidhjet me Kishën, të ngrihej në ballin e Kishës Angleze, të divorcohej nga gruaja e tij dhe të martohej me Anniun e dashur. Papritmas, mishi i peshkut u bë një pjatë papnore dhe një gjë politike, dhe peshkatarët pësuan. Derisa arriti djali i tij Eduard VI dhe redaktoi ligjërisht gjuajtjen e peshkut për të mirën e bashkimit – shpjegoi ai. /Lajmi.net/