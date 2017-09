Ambasadorja Çitaku: Bashkëkombësit në Florida të kenë kujdes, uragani po vjen

Ambasadorja e Kosovës në SHBA, Vlora Çitaku thotë se gjatë ditëve në vijim Florida do të goditet nga një uragan i fuqishëm.

“Shteti i Floridas dhe niveli federal kanë ndërmarrë të gjitha masat për strehimin dhe evakuimin e qytetarëve nga zonat që pritet të jenë më të goditura. Në atë pjesë të SHBA jeton edhe një numër jo i vogël i bashkëkombësve tanë. Jam munduar që të kontaktoj me sa më shumë prej tyre. I ftoj që të gjithë të ndjekin me përpikmëri rekomandimet e autoriteteve amerikane. Në ndërkohë, japim në dispozicion kontaktet e Ambasadës së Kosovës dhe Konsullatës në New York për çdo informacion apo emergjencë!

kosovoembassydc@gmail.com embassy.usa@rks-gov.net”, ka shkruar Çitaku në Facebook.