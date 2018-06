Amazon sjell tabletë në mënyrë specifike vetëm për fëmijët

"Fëmijët duan një tabletë të vërtetë dhe jo një tabletë lodrash të gjallë" - nën këto premisa Amazon sjell një tabletë të re në treg.

Pra Fire HD Kids Edition 10 ka një ekran Full HD me 10.1 inç me rezolucion prej 1920 x 1200 piksele.

Procesori është një quad-core MediaTek me dy GB RAM në anën e saj. Memoria e brendshme është 32 GB dhe mund të zgjerohet me kartë microSD me deri në 256 GB. Sipas prodhuesit, bateria duhet të zgjasë deri në dhjetë orë. Ngarkimi është nëpërmjet lidhësit mikro USB, transmeton lajmi.net.

Amazon FreeTime Unlimited është dizajnuar për të siguruar që fëmijët kanë qasje vetëm në libra, video, aplikacione edukative, lojëra, faqe interneti dhe video në YouTube. Për të garantuar këtë, të gjitha përmbajtjet janë kuruar nga një ekip i dedikuar dhe kontrollohen paraprakisht, siguron Amazon .

Çmimi është 199.99 euro. Kjo është pak më e lartë se sa e rregullt e Fire HD 10 tabletë . Për këtë, në edicionin e fëmijëve përfshihet një mbulesë mbrojtëse dhe një anëtarësi njëvjeçare FreeTime Unlimited . /Lajmi.net/