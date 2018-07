“Amaneti i nanës” shumë shpejt nga Miranda Hashani

Një këngëtare e pëlqyer për publikun është edhe Miranda Hashani.

Këngëtarja kohë pas kohe kujdeset që fansave të saj t’iu sjell projekte të reja muzikore, shkruan lajmi.net.

E së fundi, përmes rrjeteve sociale, Miranda ka bërë të ditur se shumë shpejt vjen me këngë të re.

Ajo nuk ka preferuar të zbulojë shumë detaje vetëm se kënga do të titullohet “Amaneti i nanës” dhe do të shoqërohet edhe me videoklip.

“Po vjen, shpejt…”, ka shkruar ajo. /Lajmi.net/