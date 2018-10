‘AMA’ shpallë artistin e vitit! Taylor Swift fiton katër çmime

Edhe sivjet 'American Music Awards' mblodhi emra të mëdhenj të cilët parakaluan mbi tapetën e kuqe dhe rrëmbyen çmime.

Në edicionin e 46-të të kësaj ngjarje fituese si ‘Artistja e vitit’ me katër çmime u shpall Taylor Swift, shkruan lajmi.net

Përveç çmimit kryesor, Swift rrëmbe edhe tri çmime të tjera e që janë:

1.Turi i vitit

2.Artistja e preferuar femër-Pop/Rok

3.Albumi i preferuar – Pop/Rok

Is it cool that she said all that? Of course it is. @taylorswift13 accepts the award for #AMAs Artist of the Year! 🎉 #TaylorSwiftAMAs pic.twitter.com/EmTzjlB8uH

— American Music Awards (@AMAs) October 10, 2018