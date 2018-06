Almeda dhe Tolgahan “pushtojnë” skenën e “DWS”, mos e humbisni vallëzimin e çiftit

Sonte po mbahet finalja e spektaklit "Dancing with the stars".

Gara është shumë e ngushtë mes konkurrentëve, të cilët kanë përgatitur performancat e tyre më mirë se asnjëherë më parë, shkruan lajmi.net.

Meqë është nata finale, “DWS” ka përgatitur edhe disa befasi, e një prej tyre është aktori i njohur turk, Tolgahan Sayisman.

Ai disa minuta më parë ka vallëzuar bashkë me bashkëshoten e tij, Almeda Abazin, e cila është nikoqire e këtij edicioni të “Dancing with the Stars”.

Më poshtë mund ta shihni vallëzimin e Almedës me Tolgën në “DWS”. /Lajmi.net/