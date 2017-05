Allegri tregohet modest me deklaratën e tij pas kalimit të Juventusit në finale

Massimiliano Allegri është shprehur i kënaqur për arritjen e Juventusit në finale të Ligës së Kampionëve.

Trajneri italian ka deklaruar se është i kënaqur për lojtarët e tij, por që nga nesër do të fillojnë të punojnë për finalen që luhet në Kardif.

Juventus siguroi finalen pasi arriti ta mposht edhe në ndeshjen e dytë gjysmëfinale skuadrën e Monacos.

“Jam shumë i kënaqur për djemtë, ata arritën finale, por nga nesër ne do të fokusohemi sepse ne nuk kemi fituar ende asgjë”.

“Unë nuk kam nevojë të marr asnjë meritë. Unë bëj punën time, e bëj me entuziazëm dhe me qetësi. Ajo për të cilën unë kujdesem janë rezultatet me cilësinë e lojtarëve në dispozicion”./Lajmi.net/

