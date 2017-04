Allegri: Ja si do të luajmë në pjesën e parë ndaj Barcelonës

Juventus tashmë është i shkëputur 8 pikë në krye të renditjes, dhe kjo nuk mund të mos ta kënaq Massimiliano Allegrin, por ai është i shqetësuar nga gjendja e Dybalas.

“Pësoi një goditje, por jemi optimistë. Djemtë sot u treguan të zotë për të intepretuar ndeshjen, por nuk i shfrytëzuam shumë mirë hapësirat. Cuadrado është përmirësuar, por duhet ta pasojë më shpejt topin, sepse shpesh herë merr goditje për këtë shkak nga kundërshtarët.

Barcelona? Gjysma e parë e ndeshjes ndaj tyre do të jetë shumë e rëndësishme. Duhet të luajmë për të shënuar, ashtu siç ndodhi dhe ndaj Napolit. Duhet të luajmë me kurajo dhe besim, pasi për të arritur në gjysmëfinale nuk do të jetë aspak e thjeshtë”, ka thënë Allegri.

