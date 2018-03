Alienët, Intelegjenca Artificiale dhe mbipesha: Çfarë paralajmëroi Stephen Hawking

Stephen Hawking ka paralajmëruar vazhdimisht për fundin e njerëzimit gjatë dekadës së kaluar

“Qëllimi im është i thjeshtë. Unë dua një kuptim të plotë të universit, pse është ashtu siç është dhe arsyeja pse ai ekziston?” Stephen Hawking ishte ndoshta një nga disa njerëz të cilëve njëriu do të kishte pritur për t’iu përgjigjur këtyre pyetjeve. 76-vjeçari ishte përgjegjës për disa nga zbulimet më të rëndësishme në astrofizikë në pesë dekadat e fundit. Në vitin 1965, në moshën 23 vjet, erdhi me teorinë e Big Bang, transmeton lajmi.net.

Kjo nuk ishte e mjaftueshme për Hawking. Në vitet e ardhshme ai shënoi më shumë zbulime në lidhje me vrimat e zeza dhe origjina e universi. Zbulimi i tij ndoshta më i rëndësishëm u emërua pas tij: rrezatimi Hawking. Kjo provon se vrimat e zeza jo vetëm thithin gjithçka, por nxjerrin energji – dhe përfundimisht avullojnë. Kjo gjëzoi universin pa masë, por deri më tani nuk mund të matet.

Ndërsa u festuan mes shkencëtarëve, teoritë komplekse kryesisht shkuan pa u vënë re nga publiku deri në publikimin e “Një histori të shkurtër kohore”. Në bestseller botuar në 1988, Hawking gjithashtu bëri teoritë e tij të kuptueshme për laikët. Libri shiti më shumë se dhjetë milionë kopje. Hawking u ngrit në mesin e shkencëtarëve dhe u përshëndet si një nga njerëzit më inteligjentë në botë. Sa e lartë IQ e tij ishte e parëndësishme për të. “Njerëzit që citojnë IQ-në e tyre janë humbës,” i tha ai revistës The New York Times në 2004 .

Frika nga Intelegjenca Artificiale dhe alienët

Por, në dekadën e fundit ai sigurohet jo vetëm me teori të reja, por sidomos me profecitë. Ai paralajmëroi disa herë kundër fatkeqësive që mund të fshijë gjithë jetën në Tokë. Opsioni i vetëm: ikja në planete të tjera. “Ne ndoshta do të dështojmë për të krijuar kolonitë e vetë-qëndrueshme në hapësirë ​​gjatë njëqind viteve të ardhshme, kështu që ne duhet të jemi veçanërisht të kujdesshëm gjatë kësaj kohe.”

Sipas Hawking, nuk mungojnë kërcënimet e mundshme: inteligjencës artificiale, e cila mundet një ditë të tejkalojë njerëzit , ndryshimet klimatike, obezitetin dhe madje edhe të alienë. “Nëse do të vizitohemi nga të huajt, do të ishte e ngjashme me atë kur Kolombi do të zbriste në Amerikë . Kjo nuk përfundoi mirë për amerikanët vendas “.

Çuditërisht, ai megjithatë mbështeti kërkimin për jetën jashtëtokësore dhe veproi si ambasador për projektin ” Përhapja e dëgjimit “. Në një letër të hapur, ai gjithashtu kërkoi rritjen e kontrollit të inteligjencës artificiale dhe ndalimin e armëve të kontrolluara nga Intelegjenca Artificiale. Së fundi, ai paralajmëroi gjithashtu kundër një “kryengritje globale kundër ekspertëve”. Për paralajmërimet e shkencëtarëve si ai shpesh injorohen nga vendimmarrësit, siç tregohet ndër të tjera nga ndryshimet klimatike. “Përgjigjet për këto probleme mund të vijnë vetëm nga shkenca dhe teknologjia,” tha Hawking. /Lajmi.net/