Albin Kurti dhe Shpend Ahmeti “nuk i harrojnë librat” as në fushatë! (Foto)

Kandidati për kryeministër nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti së bashku me kryetarin e Prishtinës njëherësh edhe kandidatin për deputetë, Shpend Ahmetin dhe kandidatët e tjerë, janë takuar sot me qytetarët e Prishtinës.

Kurti përmes një postimi në Facebook, ka thënë se me datën 12 qershor do të festohet ndryshimi i madh për Kosovën.

Postimi i plotë i Kurtit:

Prishtina ishte e para që vendosi për ndryshimin, duke zgjedhur VETËVENDOSJE!-n. Pasditen e sotme bashkë me kandidatët nga Prishtina, e kaluam në bashkëbisedim me banorët e kryeqytetit. Pengesat që ia ka shkaktuar pushteti qendror Prishtinës së Shpendit, pas 11 qershorit nuk do të jenë më.

E në datën 12 qershor do të festojmë 12 vjetorin e Lëvizjes, e njëherazi ndryshimin e madh për Kosovën.

#Albini2017