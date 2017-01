Albërie Hadërgjonaj në krahët e ish të dashurit të vajzës së saj (Foto)

Edhe pse ishin ndër ҫiftet më sipatikë të showbiz-it, Anxhelina Hadërgjonaj dhe Oni Hysenbelliu nuk e vazhduan lidhjen e tyre pas shumë pengesave që u krijoi edhe jeta në distancë.

Por Albëria, edhe në intervista të ndryshme në media, pranoi se e bija, Anxhelina, dhe Oni herë ishin mirë e herë ishin keq, herë grindeshin e herë pajtoheshin, derisa vendosën prej pothuaj një viti të shohin secili drejtimin e tyre në jetë. Megjithatë, ndarja e ҫiftit të ri nuk ka ndryshuar asgjë në marrëdhënien e Albëries me Onin. Siҫ e ka thënë edhe më parë, “Onin e kam shumë xhan”, kështu duket se është akoma.

Albëria ka ruajtur marrëdhënie shumë të mira me ish të dashurin e së bijës. Ata të dy janë fotografuar nga Bordo, në mbrëmjen e bamirësisë të zhvilluar në një prej hoteleve të Tiranës. Albëria dhe Oni dukeshin të afërt me njëri-tjetrin teksa pozuan lirshëm edhe para aparatit me një përqafim të ngrohtë të njëri-tjetrit.