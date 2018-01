Albatrti dhe Egzona tejet elegant në imazhin e fundit

Këngëtari Albatrit Muçiqi dhe bashkëshortja e tij, Egzona, janë çift shumë i dashur për publikun.

Ata marrin vëmendjen në çdo paraqitje publike, e kështu ndodhi edhe herën e fundit, shkruan lajmi.net.

Mbrëmë dyshja ishin të ftuar në një aheng ku janë shfaqur shumë të lumtur përkrah njëri-tjetrit.

Egzona e veshur me një fustan të zi të gjatë dhe me flokë kaçurrele, shkëlqente përkrah Albatritit i cili ishte veshur me kostum të zi.

Kujtjomë që nga martesa e tyre, çifti kanë një vajzë që e kanë pagëzuar me emrin Amelia. /Lajmi.net/