Alban Beqirit i nevojiten edhe 76 mijë euro për shërim

Alban Beqiri nga fshati Baks i Skenderajt ka nevojë edhe për 76 mijë euro për të realizuar transplantim e palcës kurrizore, pas vuan nga Leukemia.

Familja e Albanit ka bërë të ditur se deri më tani janë grumbulluar 124 mijë euro, ndërsa nevojiten edhe 76 mijë të tjerë në mënyrë që të mund të realizohet transplantimi i palcës kurrizore të cilën do ia dhuroj vëllai i Albanit, Elbasani.

Lexojeni njoftimin e plotë të familjes së Albanit:

Familja Beqiri njofton qe fale njerzve vullnetmire deri me tani janë grumbulluar 124 mijë €uro për sherimin e #ALBANIT. Pas 11 dite #ALBANI do t’i nënshtrohet PROCEDURES PËR TRANSPLANTIM TE PALCES KOCKORE ku per fat të mirë dhurues i palces jam une ELBASAN BEQIRI,vëllau i Albanit.

Për tu realizuar ky transplant #ALBANIT i duhen edhe 76 mije €uro prandaj ju lusim qe te vazhdoni te na ndihmon qe kjo shumë te arrihet duke derguar SMS ne numrin e vales 55552 me tekstin Alban .

Si dhe PËRMES LLOGARIVE BANKARE nga Kosova dhe e GJITH BOTA:

Direkt Transfer mbrenda Kosoves:

RAIFFEISEN BANK ne KOSOVE ne lloagarine e BABAIT TE Albanit:

SHEREMET BEQIRI: 1503050001617159

Si dhe per transfere NDERKOMBETARE ne Llogarine e VELLAUT te Albanit:

ELBASAN BEQIRI

BANK: SPARKASSE BODENSEE BANK, DEUTSCHLAND,KONSTANZ-78467

IBAN: DE64 6905 0001 0026 2011 03

BIC:SOLADES1KNZ

BANKLEITZAHL: 69050001

PayPal: [email protected]

Contact 24 or:

Ëhatsapp+viber: +38649634508

Direct call: +4915205205333

PARAPRAKISHT FAMILJA BEQIRI JU FALENDERON PËR KONTRIBUTIN TUAJ!