Aktorja Adriana Matoshi festoi mbrëmë ditëlindjen, ja sa vjet mbushi (Foto)

Aktorja e njohur, Adriana Matoshi nga mosha duket shumë e re, por besoni apo jo ajo mbrëmë festoi 37 vjetorin e lindjes.

Aktorja me rastin e kësaj dite të veçantë për të ka marrë shumë urime nga familjarë, miq e fansa, shkruan lajmi.net

Por, duke pasur parasysh ëmbëlsinë e pozitivitetin që ka i ka nuk e ka lënë pa i falenderuar publikisht të gjithë me disa fjalë të veçanta.

”Sot mi keni shtu edhe do rrudha tu buzëqeshë në çdo urim të juajin! Sot ma keni shtu edhe do ymër. Sot m’keni bo edhe ma t’lumtun. Sot e gjithë e kom ditë që kam shumë njerëz që m’dojnë e m’respektojnë!

Sot e tan jetën ju paça,t’shnetshëm e t’gzueshëm me familjet e juaja!

Ju due shumë!”, ishin fjalët e aktores përkrah fotos me qirinj.

Kujtojmë se ajo është nënë e 4 fëmijëve ndërsa njihet si një femmër shembull, e zonja për profesion e familje e me një stil ‘In’./Lajmi.net/