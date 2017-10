Aktori i njohur ‘bëhet’ këngëtar?

Aktori i njohur Muhamed Arifi i cili nga serialin ‘Egjeli’ njihet me emrin Ilaz, është njëri ndër personazhet më të pëlqyra.

Pjesë e serialit në fjalë tashmë është bërë edhe aktorja Xhejlane Tërbunja e cila me një video të publikuar në Facebook e prezanton ‘Ilazin’ si këngëtar, shkruan lajmi.net

‘’ Fillon sezona me kengetarin tone me nam!!!Ju kerkojme falje per vonesen ( oo me do sponzora kemi pas probleme… eee qashtu mandej sss asiii … ehh )’’, ka shkruar ajo përrkah videos.

Kjo nuk është hera e parë që ata vijnë me video të tilla pasi njihen se janë edhe miq shumë të mire./Lajmi.net/