Aktivitetet e Zyrës së BE-së për Nder të Ditës së Evropës

Zyra e Bashkimit Evropian për nder të Ditës së Evropës do të lansojë fushatën për arsimin cilësor. Në këtë aktivitete pritet të merr pjesë shefja e Zyrës së Bashkimit Evropian, Nataliya Apostolova, ngjarja zhvillohet në Kampusin e IBCM-së, Mitrovicë e Jugut. ora 11:00.

Zyra e BE-së, hap zyrat e të reja të EUICC-së në Mitrovicën e Veriut. Gjithashtu mbahet ceremonia e dhënies së çmimit për posterin më të mirë për arsimin cilësor. Vendi ku do të zhvillohet ky aktivitet është Rr. “Mbreti Petër”, Mitrovicë e Veriut, ora 12:15.

Po ashtu Zyra e BE-së, për nder të Ditës së Evropës organizon ceremoninë e dhënies së çmimit për posterin më të mirë për arsimin cilësor. Ceremonia d të mbahet në Qendrën Kulturore të BE-së, Prishtinë, ora 16:00.

Gjithashtu me rastin e Ditës së Evropës, do të mbahet një koncert me muzikë klasike nga shkollat e muzikës të komunave të ndryshme. Koncerti mbahet në Bibliotekën Qendrore Universitare/ Ish-Instituti i Historisë, ora 18:00.