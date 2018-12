Aktakuzë ndaj dy të pandehurve në Suharekë, rrahën për vdekje një person

Prokuroria Themelore në Prizren - Departamenti për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurve A.S., dhe F.M., për shkak të veprës penale “Lëndim i rëndë trupor” të KPRK-së.

“Sipas aktakuzës, të akuzuarit A.S. dhe F.M., personit tjetër i shkaktojnë lëndime të rënda trupore me rrezikim të jetës, e që ka rezultuar me vdekje. Kështu, me datë 07.04.2018 pas orës 02:00, në kafenenë “Vullkani” në fshatin Gjinovc – Komuna e Suharekës, të akuzuarit A.S. dhe F.M., duke qenë në shoqëri me disa shokë dhe në gjendje të dehur, pas një fjalosje verbale vijnë deri te konflikti fizik me tashmë të ndjerin D.M”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë.

Të akuzuarit, e kanë goditur të ndjerin me grushta dhe me mjete të forta në kokë, dhe si pasojë e goditjeve dhe e lëndimeve të marra, i ndjeri ka rënë në gjendje kome.

I ndjeri, pas tretmanit mjekësor dhe qëndrimit në QKUK në Prishtinë, ka ndërruar jetë me datë 29.04.2018.

Me këto veprime ekziston dyshimi i bazuar mirë se të pandehurit A.S., dhe F.M., kanë kryer veprën penale “Lëndim i rëndë trupor” nga neni 189 paragrafi 4 dhe paragrafi 5 lidhur me paragrafin 2 dhe nënparagrafin 2.1. të KPRK-së.

Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar Gjykatës që të akuzuarit të shpallen fajtor dhe të dënohen sipas ligjit për veprën penale e cila u vihet në barrë. /Lajmi.net/