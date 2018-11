Aksioni i pastrimit vazhdon sot në Mitrovicë

Let's Do It Kosova ka njoftuar se në kuadër të aksionit “Ta Pastrojmë Kosovën” sot do të organizohet aksion pastrimi në Mitrovicë, në lagjen rome, afër stadiumit “Riza Lushta”, përkatësisht te rruga “Adem Voca”.

Aktiviteti organizohet në kuadër të projektit “Let’s Green It”, ky projekt financohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, përkrahet nga BGF dhe INDEP dhe implementohet nga “Ta Pastrojmë Kosovën”.

Përveç ekipit të Let’s Do It, aksionit do t’i bashkohen edhe nënkryetari i Komunës dhe zyrtarë të tjerë si dhe nxënës e banorë të kësaj lagjeje. Aksionit i bashkohet edhe Kompania “Uniteti” me makineri.

Po ashtu, aksion pastrimi do të ketë edhe në Komunën e Istogut.